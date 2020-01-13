Женщину с ребенком сбил таксист на переходе во Владивостоке

Таксист 12 января сбил женщину с ребенком, которые в этот момент направлялись через переход во Владивостоке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве уточнили, что водитель наехал на людей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Женщина 1983 года рождения получила ушибы, ее 6-летний сын – сотрясение головного мозга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что им назначено амбулаторное лечение.

Также сообщается, что после медицинского освидетельствования у таксиста признаков алкогольного опьянения не обнаружено.

Мужчина в свою очередь отметил, что не заметил пешеходов, поскольку переход не освещается.

В данный момент осуществляется проверка.