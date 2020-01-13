Десять школ эвакуировали во Владивостоке из-за сообщений о минировании

Из-за сообщений о минировании эвакуировали десять школ во Владивостоке, передает РИА «Новости», ссылаясь на представителя мэрии.

Как стало известно, в этих учебных учреждениях проводится проверка.

«На месте работают кинологи с собаками. Была оперативно организована эвакуация детей и персонала», — рассказал представитель городской администрации.

Он добавил, что каждое сообщение о минировании проверяется.

До этого было известно, что все школы Хабаровска эвакуированы из-за угрозы взрыва.

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