Десять школ эвакуировали во Владивостоке из-за сообщений о минировании
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Из-за сообщений о минировании эвакуировали десять школ во Владивостоке, передает РИА «Новости», ссылаясь на представителя мэрии.
Как стало известно, в этих учебных учреждениях проводится проверка.
«На месте работают кинологи с собаками. Была оперативно организована эвакуация детей и персонала», — рассказал представитель городской администрации.
Он добавил, что каждое сообщение о минировании проверяется.
До этого было известно, что все школы Хабаровска эвакуированы из-за угрозы взрыва.
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