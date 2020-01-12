Уроженка Москвы вышла замуж за убившего журналистку изобретателя

Уроженка Москвы, которая живет в Финляндии, Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, проговоренному к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это правда, и я не комментирую свою личную жизнь», — заявила женщина.

Отмечается, что Курпен вышла замуж 19 декабря.

По мнению датских СМИ, свадьба стала художественной акцией Курпен, которая тем самым решила положить конец «феминистскому общепринятому восприятию женщин, контактирующих с мужчинами-убийцами женщин».

10 августа 2017 года Валль отправилась на борт подлодки Nautilus, которую Мадсен построил самостоятельно, для написания материала. После этого девушка пропала, об этом в полицию сообщил ее молодой человек. При этом сам Мадсен, которого спасли с подлодки и задержали, утверждал, что высадил девушку на одном из островов. Позднее полицейские нашли расчлененное тело девушки.

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