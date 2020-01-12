Аэропорт Манилы приостанавливает полеты из-за выброса вулканического пепла
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Международный аэропорт Манилы, столицы Филиппин, приостанавливает отправку и прием рейсов из-за выброса пепла вулканом Тааль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководство аэропорта.
Вулкан Тааль выбросил стол пепла высотой 1 км, что свидетельствует о повышении активности вулкана, которая может привести к опасному извержению.
Тааль расположен в 50 км от столицы Филиппин.
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