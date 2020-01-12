Аэропорт Манилы приостанавливает полеты из-за выброса вулканического пепла

Международный аэропорт Манилы, столицы Филиппин, приостанавливает отправку и прием рейсов из-за выброса пепла вулканом Тааль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководство аэропорта.

Вулкан Тааль выбросил стол пепла высотой 1 км, что свидетельствует о повышении активности вулкана, которая может привести к опасному извержению.

Тааль расположен в 50 км от столицы Филиппин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Мексике вновь проснулся Попокатепетль

— На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел высотой 2,9 км

— Выживших нет: извержение новозеландского вулкана погубило туристов