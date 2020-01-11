Хаменеи приказал обнародовать результаты расследования крушения Boeing

Верховный лидер Ирана Али Хаменени приказал опубликовать результаты расследования крушения украинского Boeing в аэропорту Тегерана в результате ошибочной ракетной атаки, сообщает IRIB.

Хаменеи созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности после получения информации об ошибке иранских систем противовоздушной обороны. Он заверил, что результаты расследования катастрофы будут опубликованы.

Ранее сообщалось, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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