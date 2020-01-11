Мальчик на Алтае помог женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае мальчик помог женщине с ребенком, оплатив за них проезд в автобусе и стал миллионеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что школьник оплатил проезд приехавшей в города Камень-на-Оби блогерше Наталье Мишиной, которая не смогла этого сделать из-за того, что ее собственный сын стал сильно капризничать.

Ученик седьмого класса в разговоре с Мишиной рассказал, что в его семье принято помогать. Также блогерша узнала, что ребенок также растет без отца. Мишина удивилась доброму поступку каменца, семья которого нуждается в деньгах.

Молодая мать объявила в социальных сетях сбор средств. За сутки акция собрала 1,5 млн руб., которые женщина передала семье мальчика. По словам матери школьника, на собранные средства они собираются приобрести квартиру в Барнауле или Новосибирске.