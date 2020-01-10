За самовольную добычу янтаря в РФ было возбуждено первое уголовное дело

Против 40-летнего жителя поселка Вербное Калининградской области возбудили первое уголовное дело в РФ за самовольную добычу янтаря. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя УМВД по региону Светлану Поставничую.

Уточняется, что это дело стало первым после вступления в силу нового федерального закона об уголовной ответственности за незаконную добычу этих камней, который до этого утвердил президент России Владимир Путин.

Как отмечается, мужчина уже не раз привлекался к административной ответственности за данное правонарушение.

«Органами следствия в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 255 Уголовного кодекса РФ (самовольная добыча янтаря)», — сказала Поставничая.

Она добавила, что расследование по этому делу еще ведется.