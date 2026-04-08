Медведев отреагировал на перемирие в конфликте США и Ирана

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментирова в своем Telegram-канале перемирие в конфликте между США и Ираном.

«Конфликт США и Ирана поставлен на паузу. Ожидаемо обе его стороны заявили о победе. Так кто победил? Прежде всего здравый смысл, вера в который была сильно подорвана заявлениями Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день», — написал Медведев.

Политик отметил, что при этом сам факт согласия американского лидера Дональда Трампа план из десяти пунктов является успехом иранцев. По мнению Медведева, вопрос только в том, согласятся ли на него в Вашингтоне: ведь в числе требований к США компенсация ущерба Ирану, продолжение ядерной программы и контроль Тегерана над Ормузским проливом.

«Очевидно, что нет. Это унизительно для него и будет означать реальную победу ИРИ. Тогда что? Снова боевые действия? Возможно, но есть промежуточный вариант. Трамп не хочет и не может долго вести войну, да и в Конгрессе его не поддержат. Значит, нужно сохранять хрупкое перемирие и делать вид, что всё хорошо. Потому что каждый шаг на этой доске создаёт положение, близкое к цугцвангу», — написал Медведев.

При этом он отметил, что иранский конфликт — это шахматы, в которые играют трое игроков. По мнению политика, Израиль играет не на стороне США, и ему не нужно перемирие, посколько задачи израильской стороны не решены. Это, как считает Медведев, делает ситуацию неопределенной.

8 апреля Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. В конце этой недели должны начаться переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана.