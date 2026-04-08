Правильные подходы политиков в Венгрии к решению вопросов, связанных с суверенитетом и энергетической безопасностью, вызывают ненависть у европейских бюрократов. Об этом на своей странице в социальной сети X написал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил «освежающую честность» слов вице-президента Соединенных Штатов Джеймса Дэвида Вэнса, обнажающих намерение Европейского союза (ЕС) вмешаться в предстоящие выборы в Венгрии.

«Некомпетентные бюрократы ЕС ненавидят правильность венгерских подходов к суверенитету, миграции и энергетической безопасности, поскольку это разоблачает бюрократическую глупость ЕС», — подчеркнул Дмитриев.

7 апреля в Будапеште прошла встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с вице-президентом США. Во время беседы Вэнс назвал Орбана одним из немногих истинных государственных деятелей Европы, способных взять на себя роль миротворца. Также американский политик заявил, что Вашингтону «определенно известно» о попытках украинских спецслужб повлиять на венгерские выборы.

Ранее Вэнс предупредил, что европейская экономика находится на грани коллапса.