«Руссо-Балт» анонсировал фургон-коротыш для мегаполисов

Пермский автопроизводитель «Руссо-Балт», возродивший исторический российский бренд, готовит новую модификацию своего электрического фургона, адаптированную для эксплуатации в условиях плотной городской застройки. Как сообщили журналу Motor в пресс-службе компании, новинка получила индекс H1L1.

Главное отличие этой версии — уменьшенные габариты по сравнению с базовой моделью «Ф200». Длина компактного фургона составит 5000 мм, ширина — 2000 мм, а высота — 1950 мм. Как уточнили в компании, автомобиль будет переднеприводным. Сроки выхода этой модификации на рынок пока не раскрываются.

Напомним, что в январе 2026 года пермский стартап уже представил электрический фургон «Ф200» с футуристичным дизайном в стиле Tesla Cybertruck. Габариты стандартной версии значительно крупнее: 5950 мм в длину, 2000 мм в ширину и 2550 мм в высоту. Базовый фургон оснащается электродвигателем мощностью 200 лошадиных сил и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 115 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 400 километров.

Кузов машины выполнен из неокрашенной нержавеющей стали, а грузоподъемность составляет 1 тонну. В компании также подчеркивают, что высота крыши позволяет водителю и пассажирам стоять внутри машины в полный рост. Заявленная стоимость первого фургона «Руссо-Балт» стартует от 6,5 млн рублей, а первые экземпляры обещают доставить покупателям в январе 2027 года.

Исторические автомобили «Руссо-Балт» производились с 1909 по 1918 год в Российской империи, и за это время было выпущено несколько сотен машин.

