Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Автомобили

«Руссо-Балт» анонсировал фургон-коротыш для мегаполисов

Пермский автопроизводитель «Руссо-Балт», возродивший исторический российский бренд, готовит новую модификацию своего электрического фургона, адаптированную для эксплуатации в условиях плотной городской застройки. Как сообщили журналу Motor в пресс-службе компании, новинка получила индекс H1L1.

Главное отличие этой версии — уменьшенные габариты по сравнению с базовой моделью «Ф200». Длина компактного фургона составит 5000 мм, ширина — 2000 мм, а высота — 1950 мм. Как уточнили в компании, автомобиль будет переднеприводным. Сроки выхода этой модификации на рынок пока не раскрываются.

Напомним, что в январе 2026 года пермский стартап уже представил электрический фургон «Ф200» с футуристичным дизайном в стиле Tesla Cybertruck. Габариты стандартной версии значительно крупнее: 5950 мм в длину, 2000 мм в ширину и 2550 мм в высоту. Базовый фургон оснащается электродвигателем мощностью 200 лошадиных сил и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 115 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 400 километров.

Кузов машины выполнен из неокрашенной нержавеющей стали, а грузоподъемность составляет 1 тонну. В компании также подчеркивают, что высота крыши позволяет водителю и пассажирам стоять внутри машины в полный рост. Заявленная стоимость первого фургона «Руссо-Балт» стартует от 6,5 млн рублей, а первые экземпляры обещают доставить покупателям в январе 2027 года.

Исторические автомобили «Руссо-Балт» производились с 1909 по 1918 год в Российской империи, и за это время было выпущено несколько сотен машин.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!