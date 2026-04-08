Стало известно, откуда ВСУ били по российскому «Арктик Метагаз»

AP: ВСУ ударили по газовозу «Арктик Метагаз» с военного объекта в Ливии
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российскому газовозу «Арктик Метагаз» с военного объекта, расположенного в столице Ливии Триполи. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, ВСУ базируются на авиабазе в прибрежном городе Мисурата, расположенном в 210 километрах от Триполи. Кроме того, украинская армия действует на военных объектах в столице и городе Эз-Завия, утверждает агентство. AP добавляет, что все они находятся на побережье Средиземного моря, в акватории которого и был поврежден российский танкер.

«Арктик Метагаз», следовавший из Мурманска в Китай, подвергся атаке 3 марта в Средиземном море. Судно перевозило более 100 тыс. кубометров сжиженного природного газа. После ударов оно потеряло ход и электропитание, на борту произошел пожар. Всех членов экипажа — 30 человек — удалось спасти. Было решено отбуксировать газовоз в ливийский порт.

Позднее Следственный комитет РФ сообщил, что российский газовоз был атакован у берегов Мальты с помощью двух беспилотников и трех безэкипажных катеров. В ведомстве уточнили, что «Арктик Метагаз» получил значительные повреждения в результате ударов — на судне произошла детонация газа.

Ранее Ливия обратилась к странам Средиземноморья по ситуации с «Арктик Метагаз».

 
