Жесткое ДТП парализовало КАД

В Санкт-Петербурге на КАД авария парализовала движение. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Столкновение двух легковушек произошло на 74-м км внешнего кольца дороги. Водитель серой иномарки получил несовместимые с жизнью травмы», - говорится в публикации.

На кадрах с места аварии видно, что в результате ДТП автомобили получили повреждения. По данным канала, на КАД прибыли правоохранители и сотрудники экстренных медицинских служб. После столкновения движение по трем полосам дороги были затруднено. В настоящее время устанавливают все обстоятельства ДТП.

До этого в пригороде Спасска-Дальнего в Приморском крае легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Местные жители запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, а его детали разлетелись по дороге. Возле разбитых автомобилей собрались люди.

Ранее пожар парализовал МКАД.