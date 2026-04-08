Ученые предупредили об опасности чрезмерной заботы о здоровье кишечника

В соцсетях набирает популярность новый тренд — «файбермаксинг», или стремление максимально увеличить потребление клетчатки. Ранее аналогичная мода наблюдалась вокруг белка. Однако специалисты предупреждают: попытки «разогнать» один нутриент могут принести больше вреда, чем пользы. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Как отмечают диетологи, интерес к белку и клетчатке не лишен оснований. Белок необходим для восстановления тканей и работы иммунной системы, а клетчатка помогает поддерживать здоровье кишечника, уровень сахара и холестерина.

Тем не менее идея «чем больше — тем лучше» не соответствует научным рекомендациям. По словам профессора общественного здравоохранения Арча Мейнуса из Университета Флориды, чрезмерное увлечение одним компонентом питания может нарушать баланс рациона.

Эксперты рекомендуют ориентироваться на усредненные нормы: около 25–38 граммов клетчатки в день и умеренное потребление белка из разнообразных источников. При этом резкое увеличение количества клетчатки может вызвать проблемы с пищеварением.

Диетолог Саманта Снэшалл из Медицинского центра Университета штата Огайо подчеркивает, что переход к более «волокнистому» рациону должен быть постепенным, иначе желудочно-кишечный тракт может отреагировать дискомфортом.

Интерес к таким трендам активно подогревают и производители. Компании уже продвигают продукты с повышенным содержанием клетчатки — от напитков до снеков. Однако специалисты напоминают: добавки и «обогащенные» продукты не заменяют полноценное питание. Наиболее полезными источниками клетчатки остаются овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты.

По словам нутрициологов, главный риск подобных трендов — иллюзия «волшебного решения». Ни белок, ни клетчатка сами по себе не способны кардинально улучшить здоровье без сбалансированного рациона. Врачи советуют относиться к рекомендациям из соцсетей критически и не заменять ими консультации специалистов.

