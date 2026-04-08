Чиновник ЕС о сделке США и Ирана: лучше тако по вторникам, чем Третья мировая война

Politico: мир немного выдохнул, когда США и Иран договорились о прекращении огня

Весь мир, ожидавший смягчения апокалиптических заявлений президента США Дональда Трампа, вздохнул с облегчением, когда США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, хотя и с опасениями, что сделка может повлечь за собой новые риски. Об этом пишет газета Politico.

«Лучше тако по вторникам, чем Третья мировая война», — сказал газете европейский чиновник, поддержав Трампа, который отказался от своих угроз уничтожить иранскую цивилизацию, если Иран не откроет Ормузский пролив. Чиновник также выразил надежду, что пауза позволит урегулировать войну путем переговоров.

Перемирие было достигнуто как раз в тот момент, когда генсек НАТО Марк Рютте должен был посетить Белый дом в среду. Разрушительные удары США по Ирану создали бы напряженную атмосферу для встречи и, возможно, привели бы к разрыву отношений, поскольку европейские союзники отказались от требований Вашингтона поддержать страну в борьбе с Ираном, отмечает Politico.

В среду американский лидер за полтора часа до окончания своего ультиматума объявил о перемирии с Ираном сроком на две недели. По его словам, решение было принято после разговоров с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и главнокомандующим армией страны Асимом Муниром.

Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. В конце этой недели должны начаться переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде.

Ранее в Израиле сообщили о продолжении военных действий против Ирана.