Стало известно, насколько часто россиян просят платить наличными

Более 15% опрошенных россиян сообщили, что сейчас почти везде просят наличные

Более 15% опрошенных россиян заявили, что практически везде сейчас просят заплатить наличными. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 25% отметили, что оплатить «налом» в основном просят в торговых точках малого или среднего формата. В крупных сетевых предприятиях такого практически не происходит — про оплату купюрами в крупном ритейле заявили менее 2% респондентов. Большая часть опрошенных (28%) рассказала о том, что платят наличными только на рынке, при покупке у фермеров. Не сталкивались с просьбой оплатить товар наличными практически четверть опрошенных. Еще около 2% затруднились ответить на вопрос.

На вопрос о том, стали ли россияне чаще держать при себе наличные в последнее время, большинство (40%) ответили, что снимают небольшую сумму на всякий случай. Опрошенные подчеркнули, что совершают покупки в местах, где можно оплатить только наличными. Например, оплата проезда в автобусах там, где не ловит интернет и не работают терминалы. «У нас на Урале без наличных из деревни не уедешь! Связь не ловит!» — пишет один из респондентов.

19% всегда снимают и держат при себе внушительную, по их мнению, сумму денег. Еще 18% участников опроса снимают небольшие суммы время от времени, для оплаты покупок на рынке или для чаевых. 14% стараются не держать при себе наличных, а 7% никогда не платят наличными. Около трех процентов респондентов затруднились с ответом.

Среди популярных категорий покупок, где участники опроса платят наличными, были названы продуктовые рынки, строительные материалы и оплата строителям при ремонте, салоны красоты. Также платят наличными в отделениях почтовой связи и в небольших несетевых кафе и столовых.

В то же время самым удобным для себя способом оплаты покупок россияне назвали пластиковую банковскую карту: именно ей платит 70% участников опроса. Еще 20% предпочитают наличные, а 5% — оплату по Системе быстрых платежей (СБП). По QR-коду в приложении банка платят порядка 1,5% участников опроса, еще менее одного процента - платят переводом по номеру телефона. Около 2% затруднились с ответом.

В опросе приняли участие более 6 тыс. россиян.

Ранее эксперт рассказала, как защитить себя от фальшивых денег в поездке по России.