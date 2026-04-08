В Европе признали дефицит систем ПВО для передачи Украине

У Европы недостаточно собственных систем ПВО для поддержки Украины. Об этом «Известиям» заявил комитета парламентского сотрудничества Украина – ЕС в Европарламенте (ЕП) Пекка Товери.

«Проблема в том, что европейских систем сейчас очень мало. Например, то, что Франция предоставила Украине одну из своих систем SAMP/T для испытаний, — хороший знак. Если эта система покажет эффективность, особенно против баллистических ракет, ее производство можно будет довольно быстро нарастить», — сказал Товери.

При этом он заметил, что поставляются и другие европейские системы, а это хороший сигнал. Политик напомнил, что Европарламент регулярно подчеркивал необходимость поставок Украине систем ПВО. В связи с этим в ЕП настаивают на том, чтобы Киев мог свободно распоряжаться кредитом в €90 млрд для закупок в любой точке мира, сказал Товери.

30 марта Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет искать альтернативу ракетам Patriot из-за глобального дефицита. А 3 апреля он сказал, что пока сигналов о прекращении поставок американского оружия на Украину не было, однако Киев должен быть к этому готов.

