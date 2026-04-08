Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В Европе признали дефицит систем ПВО для передачи Украине

Global Look Press

У Европы недостаточно собственных систем ПВО для поддержки Украины. Об этом «Известиям» заявил комитета парламентского сотрудничества Украина – ЕС в Европарламенте (ЕП) Пекка Товери.

«Проблема в том, что европейских систем сейчас очень мало. Например, то, что Франция предоставила Украине одну из своих систем SAMP/T для испытаний, — хороший знак. Если эта система покажет эффективность, особенно против баллистических ракет, ее производство можно будет довольно быстро нарастить», — сказал Товери.

При этом он заметил, что поставляются и другие европейские системы, а это хороший сигнал. Политик напомнил, что Европарламент регулярно подчеркивал необходимость поставок Украине систем ПВО. В связи с этим в ЕП настаивают на том, чтобы Киев мог свободно распоряжаться кредитом в €90 млрд для закупок в любой точке мира, сказал Товери.

30 марта Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет искать альтернативу ракетам Patriot из-за глобального дефицита. А 3 апреля он сказал, что пока сигналов о прекращении поставок американского оружия на Украину не было, однако Киев должен быть к этому готов.

Ранее в Госдуме призвали «не стесняться и вдарить на полную катушку» по Украине.

 
Теперь вы знаете
Россияне все чаще идут к хирургам после укуса комара. Что за новую болезнь переносят кровососы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!