В МЧС назвали число домов, которые остаются подтопленными в Дагестане

МЧС: подтопленными в Дагестане остаются 1339 домов и 90 участков дорог

Более 1300 домов остаются подтопленными в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, передает РИА Новости.

«Подтопленными в Дагестане остаются 1339 жилых домов и 90 участков автомобильных дорог, экстренные службы работают круглосуточно - МЧС», — говорится в сообщении.

В настоящее время в 16 пунктах временного размещения находятся 591 человек, включая 246 детей. В них работают психологи.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

5 апреля в республике случилось новое разрушительное наводнение. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Дагестане ожидается ухудшение погодных условий в ближайшие дни.

Ранее была названа сумма ущерба сельскому хозяйству от паводка в Дагестане.