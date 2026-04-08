Правкомиссия займется вопросами ликвидации последствий паводков в Дагестане

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, которая займется вопросами ликвидации последствий наводнений в Республике Дагестан. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

В заявлении отмечается, что в состав комиссии были включены министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Также в работе примут участие глава Росприроднадзора Светлана Радионова, глава Росгидромета Игорь Шумаков, глава Ростехнадзора Александр Трембицкий и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Кроме того, места в комиссии получили глава Дагестана Сергей Меликов и заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов. В нее вошли и представители ряда ведомств, включая министерство финансов, министерство здравоохранения, министерство сельского хозяйства, Росгвардию и так далее.

В конце марта в Дагестане прошли сильные ливни, после которых оказались подтоплены жилые дома. Более того, в республике зафиксировали массовые отключения воды и света — без электричества остались порядка 60 тыс. абонентов.

5 апреля в регионе произошло новое разрушительное наводнение, спровоцировавшее обрушение трехэтажного дома в Махачкале. По словам Меликова, всего из-за стихии пострадали более 15 тыс. жителей — они имеют право на материальную помощь от властей.

Ранее в Дагестане оценили ущерб, нанесенный сельскому хозяйству на фоне паводков.