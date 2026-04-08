Россия планирует создать суверенные территории на Луне

Академик РАН Сергей Чернышев рассказал в ходе конференции «Космос как источник научных знаний, прогресса и сотрудничества» в рамках «Недели космоса», что проект «Космическая наука» предполагает создание суверенных территорий на Луне. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, проект «даст России ключевые знания и технологии в освоении Луны. Создаст суверенные территории России на Луне».

Чернышев добавил, что проект подразумевает запуск 16 космических аппаратов по различным направлениям исследований.

Академик уточнил, что научный проект позволит России остаться в числе главных космических держав, ведущих освоение Луны.

Накануне Чернышев говорил, что запуски трех космических аппаратов «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» перенесли на 2032-2036 годы.

В своем выступлении на заседании РАН с презентацией, академик заявил, что отечественная программа изучения Луны разбита на две фазы: первая посвящена исследованию технологий в районах посадки станций, вторая включает создание элементов лунной инфраструктуры и организацию «отрыва» от места прилунения.

Ранее Россия и Китай заключили меморандум о сотрудничестве в лунной программе.