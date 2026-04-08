Россиянам посоветовали дуть в «покупные» алкометры гаишников

Юрист Смирнов: показания несертифицированного алкометра ГИБДД легко отменить
Если сотрудник ГИБДД использует для проверки несертифицированный прибор, результаты такой проверки аннулируют, а самого инспектора могут привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до наказания от руководства. Об этом журналу Motor сообщил автомобильный юрист Сергей Смирнов.

«Такая ситуация возникает крайне редко, поскольку инспектор ГИБДД понимает, что любая проверка, основанная на показаниях несертифицированного прибора, в дальнейшем подлежит безусловной отмене. Для самого инспектора это чревато негативными последствиями — вплоть до применения дисциплинарных взысканий со стороны руководства», — сообщил юрист.

По его словам, даже если водитель подозревает, что прибор инспектора не сертифицирован, он все равно обязан выполнить законное требование о прохождении проверки. Однако решающее значение для закона имеют показания только сертифицированного оборудования.

Эксперт подчеркнул: показания несертифицированного прибора не являются достаточным основанием для лишения водительских прав без последующего медицинского освидетельствования. Любое решение о наказании должно быть основано на доказательствах, полученных в рамках закона. Использование несертифицированного оборудования — это нарушение, и вынесенное на его основе решение может быть отменено.

Ранее в Госдуме рассказали, менять ли резину обратно из-за апрельского снега.

 
Россияне все чаще идут к хирургам после укуса комара. Что за новую болезнь переносят кровососы
