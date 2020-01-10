Крымчанка по «просьбе» покойного отца напала на дядю с ножом

В Крыму 24-летняя девушка напала на дядю с ножом после того, как ее во сне попросил об этом покойный отец. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

По данным следствия, у крымчанки и ранее отмечались отклонения в поведении.

Как отмечается, девушка, взяв на кухне нож, несколько раз ударила им по животу родственника. Инцидент произошел на Рождество.

Во время показания злоумышленница призналась в содеянном и рассказала, что во сне она видела своего покойного отца, который и попросил ее совершить убийство.

В настоящий момент обвиняемая госпитализирована, так как состоит на психиатрическом учете.

Мужчина получил проникающие ранения живота. Информации о его состоянии не приводится.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы, но, если следствие докажет ее невменяемость в момент преступления, она будет направлена в психбольницу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Омске подросток убила мать, обнаружившую ее с любовником

— Отец ударил дочь ножом в грудь в Перми

— В Москве женщина напала на мужчину с ножом во время ссоры