Крымчанка по «просьбе» покойного отца напала на дядю с ножом
В Крыму 24-летняя девушка напала на дядю с ножом после того, как ее во сне попросил об этом покойный отец. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.
По данным следствия, у крымчанки и ранее отмечались отклонения в поведении.
Как отмечается, девушка, взяв на кухне нож, несколько раз ударила им по животу родственника. Инцидент произошел на Рождество.
Во время показания злоумышленница призналась в содеянном и рассказала, что во сне она видела своего покойного отца, который и попросил ее совершить убийство.
В настоящий момент обвиняемая госпитализирована, так как состоит на психиатрическом учете.
Мужчина получил проникающие ранения живота. Информации о его состоянии не приводится.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы, но, если следствие докажет ее невменяемость в момент преступления, она будет направлена в психбольницу.
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