МИД Украины: США передали Киеву важные данные по авиакатастрофе в Тегеране

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, она передала важные сведения относительно разбившегося самолета в Тегеране. Об этом министр иностранных дел украинского государства Вадим Пристайко в своем Twitter.

«Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами», — написал Пристайко.

Министр также отметил, что ожидает разговора с государственным секретарем США Майклом Помпео.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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