МИД Украины: США передали Киеву важные данные по авиакатастрофе в Тегеране
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, она передала важные сведения относительно разбившегося самолета в Тегеране. Об этом министр иностранных дел украинского государства Вадим Пристайко в своем Twitter.
«Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами», — написал Пристайко.
Министр также отметил, что ожидает разговора с государственным секретарем США Майклом Помпео.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
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