Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Я хотел служить, защищать Родину, после службы я и дальше хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда», — написал солдат.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены и сейчас находятся в московском госпитале имени Бурденко.

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