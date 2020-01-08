МИД Украины опубликовало список погибших при крушении самолета под Тегераном

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В результате крушения украинского самолета под Тегераном погибли 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 — Украины, 10 — Швеции, 4 — Афганистана и по 3 — ФРГ и Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Украины.

По информации посольства России в Тегеране, россиян на борту разбившегося лайнера не было.

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.

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