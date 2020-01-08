В Одессе неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт и заявил о бомбе

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Alessandro Bianchi/Reuters

В Одессе неизвестный мужчина въехал на территорию аэропорт на микроавтобусе и заявил о минировании терминала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника начальника областной полиции.

Злоумышленника задержали.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.