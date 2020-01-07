IKEA выплатит родителям погибшего от падения комода ребенка $46 млн

Компания IKEA выплатит родителям двухлетнего мальчика, который умер в 2017 году в США после падения на него комода серии Malm, компенсацию в размере $46 млн. Об этом сообщает CBC News.

Как стало известно, за последние годы из-за этого предмета мебели погибли еще десять человек.

Родители мальчика Джолин и Крейга Дудек заявляют, что конструкция комода неустойчива, а также не соответствует стандартам безопасности.

До этого в 2016 году IKEA выплатила $50 млн трем американским семьям, чьих детей насмерть придавило мебелью указанной серии. По этой причине подразделению компании в США пришлось отозвать эти комоды.