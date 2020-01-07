Патриарх Кирилл в Рождество пожелал россиянам читать Евангелие

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа... Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа...
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа...
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем поздравлении с Рождеством Христовым призвал россиян и верующих Русской православной церкви из других стран читать Евангелие. Об этом сообщает РИА «Новости».

В своем обращении он пожелал, чтобы в 2019 году чтение Евангелия было «обязательной частью нашей духовной и интеллектуальной жизни».

Кроме того, что он порекомендовал постоянно читать эту «книгу Божественной любви, силы и правды», он также попросил всех дарить ее друзьям и соседям, если у тех нет Евангелия.

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