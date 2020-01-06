Россиянин погиб при сходе лавины в Грузии

Российский турист попал под лавину на горнолыжном грузинском курорте Гудаури и скончался на месте, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Отмечается, что спасатели в течение суток не могли найти россиянина.

По данным ведомства, его тело уже доставлено на экспертизу.

Там добавили, что в настоящее время МВД расследует случившееся по статье «Причинение смерти по неосторожности» УК Грузии, что грозит ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.