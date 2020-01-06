В Якутске 68 человек заболели корью

В Якутске число заболевших корью составило 68 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения по региону.

Уточняется, что из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время для заболевших корью под инфекционный стационар перепрофилировали койки в Республиканском детском противотуберкулезном санатории. После урегулирования эпидемиологической ситуации, детский тубсанаторий продолжит работу в полном объеме, а дети вернутся на санаторно-курортное лечение.