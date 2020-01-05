Заступившегося за женщину молодого человека убили в Нижегородской области

Грабитель, напавший на женщину, убил заступившегося за нее 18-летнего юношу в городе Павлове Нижегородской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.

По версии следствия, злоумышленник напал на женщину 3 января 2020 года. На крики о помощи откликнулись двое молодых людей, которые догнали пытавшегося скрыться с места происшествия грабителя. Нападавший нанес молодым людям ножевые ранения, после чего сбежал.

Один из пострадавших скончался на месте, второй госпитализирован.

В настоящее время по подозрению в нападении задержан неоднократно судимый 58-летний местный житель, ему предъявлены обвинения в убийстве.