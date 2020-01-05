Порядка 30 автомобилей рыбаков частично провалились под лед во Владивостоке

Представитель главка МЧС России по Приморскому краю сообщил, что около 30 автомобилей рыбаков частично провалились под лед в бухте Воевода на острове Русском во Владивостоке, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Часть рыбаков уже смогли сами выехать, другим помогают спасатели - они тросами вытягивают машины», — говорится в сообщении.

Предполагается, что ЧП случилось из-за того, что рыбаки поставили автомобили поблизости друг от друга на акватории.