Врач рассказал, как избежать депрессии зимой
Спасти от депрессии и стресса зимой могут регулярные пробежки. Об этом агентству «Москва» рассказал заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов.
Врач посоветовал бегать в парках, особенно днем, чтобы тем самым восполнить недостаток витамина D, который помогает справиться со стрессом.
«После занятий на улице поднимается настроение и улучшается самочувствие, зимняя пробежка в парке может стать отличным антидепрессантом», — сказал Иусов.
Специалист также добавил, что занятия на открытом воздухе помогают закаливать организм, тем самым снижается риск развития простудных заболеваний.
«Физические упражнения увеличивают уровень адреналина и серотонина, а кровь насыщается кислородом», — пояснил Иусов.
Он порекомендовал прибегнуть к зимним видам спорта, в том числе к лыжным пробежкам.
Врач также предупредил, что излишние нагрузки могут стать причиной роста уровня кортизола, в сочетании с нехваткой витамина D может появиться чувство усталости и подавленности.
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