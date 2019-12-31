Мужчина умер после посещения вечеринки в московском клубе

В ночь на 30 декабря 39-летний мужчина скончался после вечеринки в московском клубе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, мужчина пошел в клуб на Тверской улице, но в какой-то момент ему стало плохо. Приехавшие медики госпитализировали его в больницу. После осмотра они установили, что он отравился алкоголем.

Спустя несколько часов после случившегося мужчина умер.

В настоящее время выясняются обстоятельства его смерти.

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