«Два больших пакета»: у трубопровода с российским газом для Сербии и Венгрии нашли взрывчатку

Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки у трубопровода с газом из РФ

Полиция на месте обнаружения взрывчатки у газопровода в Сербии недалеко от границы с Венгрией, 5 апреля 2026 года

Сербские силовики обнаружили взрывчатку рядом с газопроводом, по которому в страну поступает российский газ, — речь может идти о попытке диверсии. Президент Сербии Александар Вучич уже уведомил об этом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который на этом фоне экстренно созывает совет обороны. О том, где нашли взрывчатку и как на это отреагировали в Европе, — в материале «Газеты.Ru».

Венгрия созывает Совет обороны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о созыве Совета обороны после сообщений об обнаружении взрывчатки у газовой инфраструктуры в Сербии. Речь идет о трубопроводе, по которому в страну поступает российский газ .

До этого президент Сербии Александар Вучич связался с Орбаном и сообщил о подозрительных находках рядом с газопроводом, соединяющим две страны. По его словам, речь идет о потенциальной угрозе одному из ключевых объектов энергетики региона.

«Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию. Идет расследование. Я созвал чрезвычайное заседание Совета обороны сегодня [5 апреля] во второй половине дня», — написал Орбан в соцсетях.

Вучич уточнил, что сербские поисковые подразделения нашли взрывчатку «большой разрушительной силы» и детонаторы, которые могли быть использованы для подрыва объекта инфраструктуры. Президент Сербии добавил, что будет информировать венгерскую сторону о ходе расследования.

Угроза у газопровода

По словам Вучича, взрывчатку нашли недалеко от населенного пункта Велебит в общине Канижа (Северно-Банатский округ, автономный край Воеводина) — в нескольких сотнях метров от инфраструктуры газопровода «Турецкий поток» , по которому газ из России поступает в Сербию и Венгрию.

«Служебные собаки и наша армия и полиция нашли <...> в нескольких сотнях метров от газопровода, как его называют, «Турецкий», «Южный», «Балканский» поток <...> два рюкзака, два больших пакета взрывчатки с детонаторами», — процитировало Вучича издание Blic.

Президент добавил, что расследование продолжается и у следствия «существуют определенные зацепки», не уточнив деталей. По его словам, речь идет не о конкретных именах, а о группах лиц.

«Я думаю, мы знаем виновных не по именам, а по группам лиц. Любого, кого мы поймаем на попытке разрушить часть важнейшей инфраструктуры Сербии, мы безжалостно и сурово накажем», — предупредил Вучич . Он подчеркнул, что «разрушительная сила взрывчатки могла представлять опасность для многих, многих, многих людей».

Российский газ из «Турецкого потока» поступает в Сербию через компрессорную станцию Жабари, построенную в 2021 году. В марте сербская армия усилила ее охрану. С сербской территории топливо также поступает в Венгрию: в прошлом году она получила по этому трубопроводу около 7,5 млрд кубометров газа.

Энергетический шантаж

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о взрывчатке, заявила «Известиям», что Венгрию «хотят лишить суверенитета».

«Политически — пытаются вмешаться во внутренние дела и выборы. Экономически — заставляя принимать под диктовку решения, которые наносят ущерб экономике и благосостоянию венгров. Через энергетику — пытаются не дать Венгрии получить качественные и разумные по цене ресурсы», — пояснила она.

Ранее Будапешт уже лишился поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» — прокачку еще в конце января приостановила Украина. По утверждению Киева, это связано с повреждением инфраструктуры. Венгерская сторона в свою очередь называет блокировку трубопровода политической, заявляя, что ограничения на прокачку нефти не имеют технических причин.

В ответ на действия украинских властей Будапешт блокирует выделение Киеву европейского кредита на €90 млрд: по словам Орбана, страна не снимет свое вето, пока не будет восстановлен транзит нефти по «Дружбе».

«Объявление! Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод «Дружба», Венгрия продолжит блокировать украинский военный кредит на €90 млрд. Нас нельзя шантажировать!» — писал Орбан в соцсети X.

Речь идет о пакете финансовой помощи Украине на 2026–2027 годы. Политическое решение о его предоставлении лидеры ЕС приняли на декабрьском саммите.