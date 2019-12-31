Эпидемия атипичной пневмонии произошла в Китае

В городе Ухань в китайской провинции Хубэй выявлена эпидемия пневмонии неизвестного происхождения, передает РИА «Новости».

Уточняется, что власти страны призвали медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными.

В городском комитете по здравоохранению сообщили, что в настоящее время медики устанавливают вид заболевания. Больных лечат изолированно.

В декабре в Ухане зафиксировали 27 случаев вирусной пневмонии, при этом, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в Китае несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии.