Синоптики пообещали снег в Москве в новогоднюю ночь
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Синоптики прогнозируют небольшой снег в новогоднюю ночь с 31ого декабря на 1ое января в Москве, передает РИА «Новости».
По прогнозу синоптиков из Гидрометцентра, 31 декабря в Москве будет облачно и небольшие осадки в виде мокрого снега.
Но ночью температура опустится, и продолжит идти снег.
1 января также ожидается облачная погода и снег.
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