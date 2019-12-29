Синоптики пообещали снег в Москве в новогоднюю ночь

Синоптики прогнозируют небольшой снег в новогоднюю ночь с 31ого декабря на 1ое января в Москве, передает РИА «Новости».

По прогнозу синоптиков из Гидрометцентра, 31 декабря в Москве будет облачно и небольшие осадки в виде мокрого снега.

Но ночью температура опустится, и продолжит идти снег.

1 января также ожидается облачная погода и снег.

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