Два ребенка и женщина погибли при сходе лавины в Альпах

На горнолыжном курорте Валь-Пассирия в Альпах погибла женщина и двое детей при сходе лавины. Об этом сообщает Ansa.

Отмечается, что трагедия произошла на высоте 3000 м над уровнем моря 28 декабря. Лавина шириной около 150 м и длиной около 500 м унесла жизни 25-летней женщины и ее семилетней дочери.

Согласно информации издания, после схода лавины еще одна девочка того же возраста была доставлена на вертолете в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.