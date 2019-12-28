В Екатеринбурге пассажирский самолет успешно совершил аварийную посадку
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Лайнер Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс из Екатеринбурга в Симферополь, благополучно совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь самолет готовился к возвращению в аэропорт вылета по технической причине. Перед посадкой лайнер выработал топливо.
В пресс-службе авиакомпании пояснили, что причиной возвращения самолета стало срабатывание датчика неисправности одной из систем. Самолет кружил в воздухе более трех часов.
По уточненным данным, на борту находятся 149 пассажиров.
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