В Екатеринбурге пассажирский самолет успешно совершил аварийную посадку

Лайнер Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс из Екатеринбурга в Симферополь, благополучно совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь самолет готовился к возвращению в аэропорт вылета по технической причине. Перед посадкой лайнер выработал топливо.

В пресс-службе авиакомпании пояснили, что причиной возвращения самолета стало срабатывание датчика неисправности одной из систем. Самолет кружил в воздухе более трех часов.

По уточненным данным, на борту находятся 149 пассажиров.

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