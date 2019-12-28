Вылетевший из Екатеринбурга самолет с 200 пассажирами вернется обратно из-за неполадки

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь, готовится к возвращению в аэропорт вылета по технической причине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам источника, в настоящее время самолет вырабатывает топливо.

В свою очередь, издание E1.ru сообщило, что в аэропорту уже дежурят бригады скорой помощи. В пресс-службе аэропорта сказали, что прокомментируют случившееся позже.