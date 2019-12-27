Дипломаты заявили об отсутствии россиян на борту упавшего в Казахстане самолета

Российское генконсульство в Алма-Ате заявило, что, по предварительным данным, на борту разбившегося самолета российских граждан не было. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметили дипломаты, информация о нахождении россиян в самолете, который упал, проверяется.

«По предварительным данным, россиян нет», — отметили в консульстве.

Утверждается, что пока россияне или родственники граждан не обращались по поводу рейса.

Летевший из Алма-Аты в Нур-Султан самолет на некоторое время пропал с радаров. Через 10-25 минут он был обнаружен на земле в районе жилого сектора. Известно, что после крушения возгорания самолета не было. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.

По последним данным, в результате происшествия погибли девять человек, а также еще девять — пострадали.

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