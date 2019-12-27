Опрос: мужчины больше женщин хотят найти любовь в 2020 году

В следующем году мужское население России больше женского рассчитает встретить свою любовь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование экспертов «Авито».

Как показал опрос, встречи со второй половинкой в 2020 году ждут 23% мужчин и 15% жительниц России. Однако мужское население менее готово к браку, чем женское (8% мужчин против 11% женщин).

Более 50% мужчин и 50% женщин в России отметили, что они уже нашли вторую половинку и личная жизнь их полностью устраивает.

Также исследование выявило, что в 2019 году у 75% россиян ничего нового на любовном фронте не произошло.

Онлайн-опрос проводился 15-20 декабря. В нем поучаствовали более 2,5 тыс. россиян старше 18, но младше 64 лет.

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