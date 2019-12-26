Baza: в Москве избили сотрудника пресс-службы Росгвардии

В Москве избили сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева, пишет Baza.

По данным канала, инцидент произошел 21 декабря, когда Кудрявцев вышел из дома.

Сообщается, что на него напали два человека, после чего скрылись на автомобиле. Нападавших задержали, так как Кудрявцев запомнил номер машины.

Причины нападения не известны.

Мужчина запомнил номер машины нападавших, поэтому их быстро вычислили — ими оказались некие Николай Симдянов и Николай Кубарев. Зачем они напали на Кудрявцева, пока не известно.