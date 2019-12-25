Десант из Дедов Морозов высадится на крышу больницы в Москве

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На крышу Морозовской детской больницы 27 декабря высадится десант из 60 Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что акция будет приурочена ко Дню спасателя.

В ведомстве уточнили, что в ней примут участие сотрудники Московского авиационного центра, Пожарно-спасательного центра, а также Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Там отметили, что они примут на себя образ «бородатых волшебников, чтобы подарить праздник маленьким пациентам и обеспечить стимул для выздоровления».

Как стало известно, после «высадки» участники акции, используя специальное снаряжение, спустятся с крыши и появятся в окнах больничных палат.

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