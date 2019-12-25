Синоптики рассказали, когда москвичам ожидать снег

Ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в конце недели в Москве ожидается небольшой снег. Об этом пишет РИА «Новости».

Она сказала, что в пятницу, субботу и воскресенье погода будет облачной, атмосферное давление — пониженным.

Синоптик добавила, что в некоторых районах возможны осадки в виде снега. Однако поскольку земля еще достаточно теплая, он навряд ли продержится долго.

Температуры воздуха, согласно прогнозам, на большей части столичной территории будет около 0 °С, может немного опуститься в сторону отрицательных значений.

В связи с этим Позднякова не исключила, что будет сформирован снежный покров.

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