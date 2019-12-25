В Московском зоопарке родился редкий орангутан

В Московском зоопарке родился суматранский орангутан, который считается одним из самых редких приматов на планете. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы со ссылкой на гендиректора учреждения Светлану Акулову.

По ее словам, сегодня популяция данных животных продолжает снижаться.

«Наши специалисты уже многие годы работают с суматранскими орангутанами и регулярно получают здоровое потомство. Например, у 25-летней самки Чави (именно у нее в декабре появился детеныш) последнее потомство было в 2010 и 2012 годах», — добавила Акулова.

Как стало известно, вес новорожденного орангутана составляет порядка 1,5 кг.

Отмечается, что его шерсть имеет рыжевато-бурый цвет.

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