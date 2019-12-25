Двенадцать детей отравились в Москве, приехав на соревнования по робототехнике в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что дети почувствовали недомогание в отеле Red Brick.

По словам сотрудника отеля, детям стало плохо после 12 дня. Он предположил, что дети могли отравиться в столовой, либо во время прогулки по городу, однако причина отравления еще не установлена.

«Кто-то грешит на столовую, но она к нам не относится, либо они гулять ещё ходили, они все взрослые же, неизвестно, где они отравились», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что участникам соревнования около 15-17 лет.