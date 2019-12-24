Экс-глава ГУМЧС по Кузбассу не признал вину по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Экс-глава ГУМЧС по Кузбассу Александр Мамонтов и его бывший подчиненный, главный государственный инспектор по пожарному надзору Григорий Терентьев не признали в суде своей вины по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА «Новости».

Мамонтов ответил, что не понимает предъявленного ему обвинения, и заявил, что не признает своей вины. Терентьев сказал то же самое.

«Что я не сделал... каким образом я недобросовестно и некачественно отнесся к своей работе... Я не признаю себя виновным по предъявленному мне обвинению по каждому эпизоду», — подчеркнул инспектор по пожарному надзору.

Мамонтову и Терентьеву предъявлены обвинения по статьям «Присвоение или растрата», «Халатность» и «Мошенничество».

По данным следствия, обвиняемые знали о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ, но не приняли никаких мер для их устранения. Их халатность в том числе могла привести к таким масштабам бедствия.

Также отмечается, что Мамонтов мог похитить более 1,8 млн рублей из казны своего главка, фиктивно устроив нескольких человек на работу.

А Терентьев в период с 2017 по 2018 годах похитил более 48 тыс. рублей, подделав документы о затратах на отпуск.

25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека, большинство из них — дети.

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