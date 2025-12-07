Визит президента РФ Владимира Путина в Индию продемонстрировал тщетность попыток западных стран изолировать РФ. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Sunday Times Марк Галеотти.

«В то время как в самой Европе и (в отношениях - прим.ред.) между Европой и США возникают разногласия (относительно Украины - прим.ред.), Путин подсвечивает провал западных усилий по изоляции России. В четверг он приехал с государственным визитом в Индию. Его встретили с большой помпой и фанфарами, а премьер-министр Индии Нарендра Моди обнял его», — отметил журналист.

До этого стало известно, что попытки европейских дипломатов выразить свою позицию по украинскому вопросу в индийской прессе в преддверии визита президента РФ в Индию были восприняты в Нью-Дели как вмешательство во внутренние дела страны.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. На следующий день в Нью-Дели состоялись официальные переговоры между президентом России и премьер-министром Моди. Встреча длилась более двух часов, в ходе которой лидеры обсудили вопросы военного и экономического сотрудничества, а также геополитические темы, включая урегулирование конфликта на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

