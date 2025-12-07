Режим опасности БПЛА объявили в Пензенской области

Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал он.

Во время режима опасности БПЛА гражданам рекомендуется не покидать свои дома. Тем, кто находится на улице следует пройти до ближайшего укрытия.

Незадолго до этого стало известно, что 11 беспилотников были перехвачены российскими системами ПВО за пять часов, из них шесть — над Брянской областью, три – над территорией Курской, два — над Белгородской. Информации о пострадавших в российском военном ведомстве не привели.

6 декабря сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации.

Ранее украинские беспилотники пытались атаковать Ленинградскую область.