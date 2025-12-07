Умер актер из «Сталинграда» и «Петербургских тайн»

В возрасте 67 лет умер актер Олег Урюмцев, известный по роли Костерина в советской драме «Сталинград». Об этом сообщает на сайте Союз кинематографистов России.
Там выразили соболезнования близким актера.
Урюмцев родился 25 мая 1958 года. Учился на факультете журналистики Иркутского государственного университета, а потом окончил постановочный факультет ВГИКа по специальности «Режиссер-постановщик художественного кино и телефильма». Как актер он появлялся на экране в сериале «Петербургские тайны» и фильмах «Бесконечность» и «Великий полководец Георгий Жуков».
Урюмцев также написал сценарии и снял картины «Исход», «На земле белых вод и высоких гор», «Время собирать камни», «Кто такой OZEROFF?», «Рядовой Евгений Родионов», «Проповедники» и «Часовые Победы». Он много работал с режиссером
Юрием Озеровым и был президентом Международного кинофестиваля военного кино его имени.
